Florin Cîțu, despre certificatele verzi de vaccinare: Tot ce e directivă europeană se va aproba. Vreau să putem merge făra ele în interiorul României

Florin Cîțu a vorbit, joi, în cadrul unei conferințe de presă, despre adoptarea certificatelor verzi europene de vaccinare în România. Premierul a explicat că odată ce vor fi implentate în spațiul comunitar, vor fi adoptate și în România, însă dacă vaccinarea va decurge bine, nu va fi nevoie să le folosim și în inetriorul țării.

"Tot ce e directivă europeană se va aproba. Vreau că în România să nu fie nevoie să le folosim și să putem să mergem făra ele în România. Mă interesează turismul și să redeschidem România", a spus premierul.

