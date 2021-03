Florin Cîțu, despre creșterea numărului de infectări: Acum plătim prețul acestei relaxări premature / Premierul spune că nu ia în calcul schimbarea regulilor privind pragul de la care se impun restricții (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a vorbit, miercuri, despre creșterea numărului cazurilor de infectare cu coronavirus în România, precizând că ”acum plătim prețul unei relaxări premature”. Peste 4.000 de cazuri de COVID-19 ai fost raportate, miercuri de Grupul de Comunicare Strategică la nivel național, iar Bucureștiul se apropie de rata de infectare de 3 cazuri la mia de locuitori.

Întrebat în conferința de presă de la finalul ședinței de Guvern dacă ia în calcul să răspundă solicitărilor venite din partea reprezentanților industriei HoReCa privind schimbarea pragului de la care se impun restricții, astfel încât activitatea economică să rămână dechisă, Florin Cîțu a răspuns: ”Nu iau în calcul așa ceva. Atunci când am relaxat condițiile, am spus foarte clar că depinde doar de noi să rămânem cu rata de infectare sub 3 la mie. Am văzut că foarte mulți cetățeni s-au relaxat, nu mai poartă mască în spațiul public și acum plătim prețul acestei relaxări premature. Dacă vrem să rămână deschise și restaurante, și alte activități economice, trebuie să păstrăm exact aceste condiții, în spațiul public să purtăm mască, distanțare socială, dezinfectant”.

”Au fost foarte multe cazuri în care Poliția a venit și a dat amendă în cluburi, de exemplu, și la câteva zile același club avea aceeași problemă. Atât timp cât nu respectăm aceste minime condiții pe care le avem, nu putem să vorbim de alte măsuri”, a adăugat șeful Guvernului.

În acest context, Cîțu a fost întrebat ce s-a întâmplat cu măsura anunțată la finalul lunii ianuarie, privind suspendarea activității pentru firmele care nu respectă măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus.

”Am venit cu un amendament în Parlamentul României, din păcate parlamentarii nu au aprobat acest amendament. (...) Dacă nu va trece amendamentul acolo, vom veni cu o decizie în Guvern. A fost luat în discuție și nu a fost aprobat. Le cer tuturor colegilor mei, dacă vor să avem în România o rată a infectării redusă, să meargă pe această variantă. Dacă nu, venim cu ea în Guvern”, a precizat Florin Cîțu.