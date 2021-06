Florin Cîțu, despre creșterea salariului minim: Formula de calcul trebuie să fie transparentă, să nu o schimbăm în fiecare an şi asta este ceea ce avem în PNRR

Premierul Florin Cîțu a precizat, joi, la finalul ședinței de Guvern, că salariul minim va crește în baza unei formule transparente care va fi aplicată în fiecare an, formulă care este negociată în prezent de Ministerul Muncii împreună cu sindicatele și patronatele.

Precizările premierului Florin Cîțu despre creșterea salariului minim în România

Întrebat dacă salariul minim ar putea ajunge la 3.000 de lei până în anul 2026, Florin Cîțu a spus că aceasta este doar o estimare.

"Da, aici lucrurile sunt mai simple. Comisia nu spune cât să crească şi unde să ajungă salariul minim. Comisia spune că trebuie să fie o formulă predictibilă şi transparentă, prin care oamenii ştiu exact cu cât creşte salariul minim în fiecare an. Este o estimare că va fi la 3.000 de lei în 2026, dar, repet, mult mai important este cum ajungem acolo, formula trebuie să fie transparentă, să nu o schimbăm în fiecare an şi asta este ceea ce avem în PNRR. (...) Vom avea o formulă transparentă pe care o negociem, ştiu că Ministerul Muncii deja are o discuţie cu sindicatele şi cu patronatele, este o negociere tripartită şi împreună vom agrea o formulă pe care, apoi, o vom aplica în fiecare an", a spus Florin Cîțu.

În aceeași conferință de presă, șeful Guvernului a vorbit și despre noua lege a pensiilor, anunțând că aceasta va intra în vigoare în primul trimestru din 2023.

„Aprobarea în Guvern a proiectului de lege privind sistemul public de pensii (e prevăzută) în trimestrul al doilea din 2022, iar adoptarea în Parlament a noii Legi privind sistemul de pensii, în trimestrul patrulea 2022. Noua lege a pensiilor intră în vigoare în primul trimestru din anul 2023. Deci acestea sunt ţintele de care ne vom ţine. Procedura va fi una transparentă”, a declarat premierul Florin Cîțu.

