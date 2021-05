Florin Cîțu, despre discuția cu președintele polonez Andrzej Duda: Am salutat nivelul excelent al relațiilor bilaterale și am evocat dorința comună de aprofundare și extindere a acestora în domenii multiple

Prim-ministrul Florin Cîțu a declarat, luni, că astăzi a avut plăcerea de a găzdui un dejun de lucru în onoarea președintelui Poloniei, Andrzej Duda, care se află în vizită oficială în România, la invitația președintelui Klaus Iohannis, alături de care găzduiește Summitul Formatului București (B9), eveniment la care participă prin sistem de videoconferință și președintele SUA, Joe Biden.

Ce a spus premierul Florin Cîțu despre discuția de luni cu președintele polonez Andrzej Duda

„Am avut astăzi marea plăcere de a găzdui un dejun de lucru în onoarea Președintelui Poloniei, E.S. Dl. Andrzej Duda, aflat în vizită oficială în România, la invitația Președintelui României, E.S. Dl Klaus Werner Iohannis. Prezența la București a șefului statului polonez are loc în contextul aniversării, în acest an, a 100 de ani de la semnarea Convenției de alianță defensivă româno-polonă (3 martie 1921)”, a scris Florin Cîțu, luni, pe Facebook.

Cu această ocazie, premierul României și președintele Poloniei au salutat nivelul excelent al relațiilor bilaterale.

„În cadrul discuțiilor purtate cu acest prilej am salutat, împreună cu Președintele Andrzej Duda, nivelul excelent al relațiilor bilaterale dintre România și Polonia și am evocat dorința comună de aprofundare și extindere, în continuare, a acestora, în multiple domenii. Am convenit, în acest sens, asupra organizării, la Varșovia, în cursul acestei toamne, a celei de-a treia ședințe comune de guvern româno-polone, respectiv asupra utilizării acestei oportunități pentru agrearea unui Plan de acțiune actualizat, pentru intervalul 2021-2025, pentru implementarea Parteneriatului Strategic dintre țările noastre”, a adăugat Florin Cîțu.

Cooperarea pe zona economică și cea pe dimensiunea energetică, precum și continuarea colaborării strânse în planul militar și de securitate vor reprezenta priorități ale agendei bilaterale, a mai precizat premierul.

„Cooperarea în domeniul economic – atât din perspectiva schimburilor comerciale româno-polone, cât și a stimulării investițiilor reciproce în fiecare dintre cele două țări – și cea pe dimensiunea energetică vor reprezenta, alături de continuarea colaborării strânse în planul militar și de securitate, priorități ale agendei bilaterale”, a afirmat Florin Cîțu.

În cadrul discuțiilor a fost abordată și tema vaccinării anti-COVID-19, inclusiv dintr-o perspectivă economică.

„Am realizat, de asemenea, împreună cu Președintele Andrzej Duda, un schimb de opinii referitoare la campaniile interne de vaccinare a populației din România, respectiv, Polonia, precum și cu privire la efectele benefice ale derulării cu succes a acestora asupra economiilor celor două state”, a conchis premierul Florin Cîțu.

