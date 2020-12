Florin Cîțu, despre funcționarea noii coaliții: „Vom avea întâlniri săptămânale, zilnice dacă este nevoie. Sunt oameni cu care am lucrat și înainte foarte bine” (VIDEO)

Întrebat despre modul de funcționare a noii coaliții, noul premier al României, Florin Cîțu, a declarat:

„Acest mecanism este facilitat de faptul că în Guvern cu vicepremieri cei doi președinți ai celorlalte două formațiuni și vom avea întâlniri săptămânale, zilnice dacă este nevoie. Sunt oameni cu care am lucrat și înainte foarte bine.

În același timp, așa cum am spus, schimbăm puțin lucrurile – miniștrii vor avea obiective începând idn această seară, care vor fi monitorizate trimestrial, prin execuție bugetară, finanțarea fiecărui proiect, veți vedea că se pot face și lucrurile transparent, și să ducem proiectele la final așa cum ne angajăm din primul moment.

România, în ultimii 30 de ani, a suferit de aceată meteahnă, tot felul de proiecte începute au rămas nefinalizate. Vom începe un nou mod de lucru, dar în mod transparent, în care toți ne asumăm răspunderea Guvernării”, a declarat noul premier al României, Florin Cîțu.

