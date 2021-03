Florin Cîțu, despre închiderea dosarului 10 august: Sunt dezamăgit. Vom vedea dacă se mai poate face ceva. Aștept opinia experților (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu s-a declarat dezamăgit de decizia instanței privind închiderea dosarului referitor la violențele din 10 august 2018, din Piața Victoriei. Șeful Guvernului a amintit în acest context de dosarul Revoluției din 1989 și cel al Mineriadei din iunie 1990, aflate de asemenea, în impas.

„Este o decizie a Tribunalului și nu pot să comentez decât ca cetățean. Sunt dezamăgit, vedem că în România nimeni n-a tras în noi în decembrie, nimeni nu raspunde pentru mineriade, și avem iarăși aici încă un eveniment unde e foarte greu să găsim responsabili. În ceea ce mă privește, mă voi asigura că niciodată cetățenii României nu vor mai avea de suferit de pe urma unui stat abuziv așa cum a fost aceste situații”, a spus prim-ministrul.

Întrebat ce se mai poate face în acest caz acum, dacă mai există căi de atac, premierul a răspuns: „Am stat de vorba cu ministrul Justiției, vom vedea dacă mai există căi de atac, dacă se mai poate face ceva în acest moment. Aștept opinia experților”.

