Florin Cîțu, despre introducerea cazurilor de COVID-19 din focare în formula de calcul a incidenței: Se va aplica peste 14 zile. Nu va afecta foarte mult. Este doar o modificare pur statistică (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a anunțat că schimbarea formulei de calcul a incidențeu cazurilor de coronavirus din localități, în sensul includerii și cazurilor din focare, se va aplica abia după 14 zile, pentru a exista o perioadă de tranziție. Prim-ministrul susține că acastă modificare este una ”pur statistică” și care ”nu va afecta foarte mult”.

Întrebat, în conferința de presă de la finalul ședinței de Guvern de miercuri, dacă au fost făcute niște calcule preliminare astfel încât să se știe dacă în momentul în care se aplică noua formulă vor apărea mai multe zone roșii în țară, care ar duce la închiderea școlilor, Florin Cîțu a răspuns: ”Am cerut această analiză. Nu se va aplica imediat, ea se va aplica peste 14 zile, tocmai pentru a avea o perioadă de tranziție. Am cerut și eu aceste date. Răspunsul a fost că aceasta a fost formula pe care o folosesc epidemiologii, nu am o problemă cu acest lucru. Nu modifică foarte mult, pentru că noi deja am vaccinat și în centrele de bătrâni, și în spitale, unde puteau să apară focare, deci nu va afecta foarte mult. Este doar o modificare pur statistică pentru a avea informația cât mai aproape de realitate și este o formulă pe care o folosesc toate țările din Uniunea Europeană, deci nu este nimic care să ne îngrijoreze”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.