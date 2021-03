Florin Cîțu, despre localurile care încalcă în mod repetat restricțiile: Am cerut în Parlament un amendament prin care să se suspende automat autorizația de funcționare două săptămâni (VIDEO)

Premierul României a vorbit luni seară, în emisiunea "Bună, România!", de la B1 TV despre restaurantele care încalcă în mod repetat restricțiile impuse din cauza pandemiei. Florin Cîțu a declarat că a cerut un amendament legislativ prin care autorizația de funcționare a localurilor să fie suspendată timp de 14 zile, de la a doua abatere, pentru că amenzile sunt ineficiente.

"Am cerut ministrului de Interne să facă controale, s-au plătit amenzi, din păcate, amenzile acelea de 6.000 de lei nu ajută. Am cerut în Parlament să se facă un amendament ca să putem să suspendăm, dacă ai fost amendat o dată, și în săptămâna următoare ești prins din nou ca nu ai respectat legislația, atunci ți se suspendă automat autorizația de funcționare două săptămâni. Decomandată nu am găsit suport la colegii parlamentari pentru acesta măsură dar voi continua în aceasta direcție. Nu i-am convins pana acum, dar se vor convinge singuri cand vor vedea ca va crește rata de infectare", a spus prim-ministrul României.

