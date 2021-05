Florin Cîțu, despre organizarea marilor festivaluri: Toată discuția pe care am avut-o de fiecare dată cu organizatorii a fost că vom avea aceste festivaluri după 1 august (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat, luni, că despre organizarea marilor festivaluri se poate vorbi abia după data de 1 august, urmând ca până atunci să aibă loc alte tipuri de concerte. Precizările prim-ministrului vin ca urmare a nemulțumirilor exprimate de organizatorii acestor tipuri de evenimente, care susțin că măsurile de relaxare anunțate de autorități înseamnă, de fapt, condiții mai restrictive de desfășurare a festivalurilor, atât pentru public cât și pentru operatorii culturali. Deja organizatorii Electric Castle au anunțat că nici ediția din acest an a festivalului de la Cluj nu va avea loc.

”Noi vorbeam de acele festivaluri după 1 august. Toată discuția pe care am avut-o de fiecare dată cu organizatorii a fost că vom avea aceste festivaluri după 1 august. În acest moment, vorbim de tipuri de concerte, ce se poate face până la 1 august. Acestea sunt condițiile pe care le-am luat calcul până la 1 august. După 1 august putem să discutăm despre alte evenimente.

Și când am discutat la Cluj, și când am discutat pe litoral, am spus că putem să vorbim despre evenimente mari, și Neversea, și Untold după 1 august”, a declarat, luni Florin Cîțu.

