Florin Cîțu, despre planurile de restructurare ale companiilor: Reformă nu înseamnă să dai pe cineva afară. Fără un plan de restructurare nimeni nu va primi mai mulți bani de la buget (VIDEO)

Florin Cîțu, premierul României, a vorbit, joi seară, în emisiunea „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, planurile de restructurare ale companiilor, declarând că reforma nu înseamnă să dai pe cineva afară.

„Reformă nu înseamnă să dai pe cineva afară. TAROM a primit bani de la buget pentru restructurare, dar a venit cu un plan de restructurare care arat că va fi pe viitor pe profit. Avem nevoie de acel plan credibil. Pe hârtie multe s-au restructurat, dar trebuie un plan credibil și-l susținem. Câteva companii vor trece acest filtru, dar vor fi de succes. TAROM va fi de succes. Nu cred că vreun ministru va sta să se uite la un manager de companie să stea până la finele anului să primească subvenția de la stat și să nu facă restructurarea. Fără un plan de restructurare nimeni nu va primi mai mulți bani de la buget, vă garantez acest lucru”, a afirmat oficialul.

