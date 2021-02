Florin Cîțu, despre sporurile acordate bugetarilor: Anul acesta vom începe cu o limitare și de anul viitor vom modifica legea (VIDEO)

Premierul României, Florin Cîțu, a declarat, miercuri, că a terminat analiza legată de sporurile bugetarilor, menționând că anul acesta se va începe cu o limitare și de anul viitor se va modifica legea.

Florin Cîțu: Am descoperit sporuri despre care nu știam că există. Anul acesta vom începe cu o limitare

„Am terminat acea analiză (...) Am descoperit sporuri despre care nu știam că există. Am descoperit situații în care legislația în vigoare nu e respectată în ceea ce privește suma sporurilor. Va fi transpusă. Cred că vom veni zilele următoare chiar public, voi prezenta modificările care vor apărea. Dar, așa cum am spus, urmează legea salarizării unitare pe care o vom modifica în acest an. Și acolo vom corecta. Cea mai mare modificare din lege e că se va face legătura între performanță și venit. Acest lucru nu există astăzi în legea salarizării. Sporurile sunt date după ureche, veniturile la fel, cresc, sau salariile sunt date într-un mod aleatoriu. Vom introduce și criterii de performanță și putem să dăm și sporuri. Este cea mai importantă modificare pe care o vom face”, a afirmat Florin Cîțu.

Oficialul a menționat că sporurile de condiții vătămătoare vor dispărea.

„Anul acesta vom începe cu o limitare și de anul viitor vom modifica legea (...) Repet, sporurile sunt bune. Ele sunt o motivație pentru toată lumea, să-și facă treaba mai bine, dar doar atunci când sunt legate de criterii de performanță, nu când stau doar în pixul managerului și sunt date fără niciun fel de criteriu”, a spus el.

Florin Cîțu, despre operatorii economici care nu respectă măsurile de prevenire și combatere a răspândirii COVID-19

Florin Cîțu a anunțat, miercuri, la finalul ședinței de Guvern, că autoritățile ar putea introduce măsura suspendării activității pentru firmele care nu respectă măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus.

”Înaintea ședinței de Guvern a fost adoptată hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență prin care au fost aprobate cele trei scenarii prezentate în spațiul public. Tot în hotărârea de astăzi a apărut un lucru nou. Este o propunere pentru elaborarea unui act normativ prin care să fie instituită o măsură complementară a suspendării activității pe o perioadă determinată pentru operatorii economici care nu respectă măsurile de prevenire și combatere a răspândirii COVID-19”, a anunțat Florin Cîțu.

Întrebat dacă în această categorie intră și acele restaurante și cluburi care au funcționat în această perioadă fără a respecta regulile de protecție sanitară, premierul a răspuns: „Bineînțeles, despre acest lucru este vorba. Astăzi am văzut că acele amenzi pe care le dăm nu mai au niciun efect și atunci, pentru că nu sunt respectate regulile, trebuie să schimbăm puțin regulile jocului și să venim cu această modificare. Nu mărim amenzile, pentru că amenzile nu au niciun efect. Este vorba despre activitate, suspendarea activității pe o perioadă determinată”.