Florin Cîțu despre un lockdown în preajma Paștelui: Să vedem cu va merge acestă lună. Nu luăm în calcul niciun lockdown, dar să respectăm regulile (VIDEO)

Florin Cîțu a răspuns, din nou, miercuri, întrebărilor despre restricțiile care ar putea fi impuse chiar în preajma Paștelui. Primul ministru a declarat că în acest moment nu se ia în calcul o caranare la nivelul întregii țări, însă totul depinde de situația evoluția pandemiei.

"Haideți să vedem cu va merge acestă lună. Sper că va merge bine și în continuare vom respecta toate regulile de restricție și vom fi bine și în continuare", a spus premierul.

Întrebat dacă oamenii vor putea participa la slujba de Înviere, premierul a evitat să de-a un răspuns clar.

"Nu luăm în calcul niciun lockdown. Eu va aduc ca aminte că înainte de Crăciun ați fost bombardați cu informații false ca urmează un lockdown, dar n-a urmat și lucrurile au mers bine. Veți vedea ca in continuare vor merge la fel de bine", a mai declarat acesta.

