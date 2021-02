Florin Cîțu, despre vaccinul AstraZeneca: În luna februarie ar trebui să avem cel puţin 600.000 de doze (VIDEO)

Premierul României, Florin Cîțu, a declarat, sâmbătă, la Spitalul Universitar de Urgenţă Militar „Dr. Carol Davila”, după ce a făcut rapelul pentru vaccinul anti-Covid, că în această lună ar trebui să avem cel puţin 600.000 de doze de AstraZeneca.

„Câteva informaţii despre AstraZeneca care vine în România şi în luna februarie ar trebui să avem cel puţin 600.000 de doze. Începem programarea din 10 februarie, pentru AstraZeneca, persoane între 18 şi 55 de ani şi vom avea 180 de cabinete noi pentru AstraZeneca. Cred că de mâine (duminică - n.r.) încep să fie distribuite 81.600, dar programarea va începe din 10 februarie, deci avem şi această lună, începem să avem din ce în ce mai multe”, a spus oficialul.

Acesta a mai afirmat că începând cu luna martie programul de vaccinare se va accelera.

„Cred că luna februarie a fost o provocare pentru campania de vaccinare, deşi am rămas în topul din Uniunea Europeană în ceea ce priveşte numărul de vaccinări, dar începând cu luna martie vin din ce în ce mai multe doze şi programul de vaccinare se va accelera, vom trece de 50.000 de vaccinări pe zi, cred că din luna martie şi vom merge către acea ţintă de 100.000 pe care ne-am propus-o de la început”, a precizat el.

