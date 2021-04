Florin Cîțu, despre valul trei al pandemiei: Ce a fost mai greu a trecut. Aș vrea să văd în fiecare weekend în municipii, în orașe, cât mai multe evenimente legate de vaccinare (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat, marți, în cadrul unei videoconferințe cu prefecții, că trebuie accelerată campania de vaccinare și a cerut, în acest sens, implicarea lor și colaborarea cu aleșii locali și cu Direcțiile de Sănătate Publică. Șeful Guvernului a precizat că România se află acum pe o pantă descendentă în ceea ce privește situația epidemiologică, însă a insistat că este important ca regulile de protecție sanitară să fie în continuare respectate.

”La ultima întâlnire am spus că trebuie să ne implicăm cu toții pentru a trece peste acest val trei. Prefecții, subprefecții, reprezentanții ministerului de Interne s-au implicat și au făcut ca această perioadă să treacă fără incidente.

În ceea ce privește pandemia, suntem pe o pantă descrescătoare a acestui val trei și trebuie să consolidăm această perioadă. De aceea, în continuare trebuie să fim vigilenți, valul nu a trecut, dar este clar că ceea ce a fost mai greu a trecut.

Avem în față un weekend important, un weekend în care sărbătorim Paștele, dar și tradiționalul 1-2 mai în care cetățenii României sunt liberi și merg într-o minivacanță.

Din punctul nostru de vedere, lucrurile sunt simple. Nu s-a schimbat nimic, avem aceleași reguli: mască, distanțare, dezinfectant. Toate activitățile trebuie să țină cont de regulile în vigoare”, a spus Florin Cîțu.

