Florin Cîțu: Din punctul meu de vedere, persoanele care s-au vaccinat și nu mai reprezintă un risc în societate ar trebui să se bucure de o viață normală (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat, luni, în cadrul unei conferințe de presă de la Parlament că, din punctul său de vedere, persoanele vaccinate anti-COVID-19 ”ar trebui să se bucure de o viață normală”.

Întrebat la ce grad de imunizare ar trebui să se ajungă în România pentru a se renunța la purtarea măștii de protecție în spațiile deschise, Cîțu a răspuns: ”Va trebui să avem discuții cu specialiștii și, în funcție de recomandările specialiștilor, vom veni cu un răspuns. Din punctul meu de vedere, și aici este opinia mea personală, persoanele care s-au vaccinat și nu mai reprezintă un risc în societate ar trebui să se bucure de o viață normală”.

Întrebat, de asemenea, dacă se referă la persoanele care s-au vaccinat cu ambele doze și au zece zile de la rapel sau la cele care au făcut cel puțin o doză, Florin Cîțu a precizat: „Persoanele vaccinate”.

