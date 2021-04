Florin Cîțu, discuții cu industria HoReCa. Clienții care nu s-au vaccinat ar putea fi testați la restaurant pentru a intra în incintă (VIDEO)

Reprezentanții sectorului HoReCa au avut o întâlnire cu prim-ministrul Florin Cîțu, marți, la Palatul Victoria, și au discutat despre planul de măsuri privind începerea revenirii la normalitate de la 1 iunie, data care ar putea marca relansarea industriei ospitalității.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.