Florin Cîțu: Dozele de vaccin de la Pfizer vor ajunge ori astăzi, ori mâine. Nu se reprogramează nimic

Florin Cîțu a explicat, luni dimineață, situația în care se află România în aceste moment în campania de vaccinare împotriva COVID-19, în condițiile în care un lot de doze de vaccin de la Pfizer nu a ajuns încă în țară, deși era programat să sosească în această dimineață.

Prim-ministrul a explicat că această întârziere nu are nici un efect nedorit, pentru că programările au fost făcute pentru dozele deja existente, iar transportul va ajunge în următoarele ore.

"Nu au mai putut ajunge la acestă oră. Monitorizăm situația. Vor ajunge ori în cursul zilei de astăzi, ori mâine, dacă nu am vorbit și cu MApN, dacă avem noi posibilitatea să aducem noi aceste doze care trebuiau să vină astăzi. Oricum sunt doze de rapel, suntem ok în următoarea perioadă nu se reprogramează nimic",a spus Cîțu.

Întrebat dacă în aceste condiții România menține ținta de vaccinare în masă până în septembrie, premierul a spus că da, în ciuda micilor probleme.

"10.400, bineînțeles, pentru că aceea estimare este făcută doar cu dozele Pfizer, dacă punem și dozele de la Moderna si AstaZeneca putem termina mai devreme", a mai declarat premierul.

