Florin Cîțu crede că este prea devreme pentru ca România să se gândească la renunțarea obligativității purtării măștii. Astfel, masca ar urma să rămână impusă și pe timpul verii anului în curs.

„După ce ne vacinăm, vom renunța și la mască (...) 1 iunie este cam devreme. Trebuie să ne gândim la renunțarea la mască după ce avem 10 milioane de persoane vaccinate. Până atunci, nu are rost să discutăm despre așa ceva", a declarat premierul în cadrul conferinței de presă de joi, 22 aprilie.

„Aș vrea să fie redeschis totul mai devreme, dar sunt câteva propuneri în acest moment la Ministerul Culturii. Știu că sunt avansate discuții pentru teste pilot pentru Teatrul Național și pentru Opera Română. Vom vedea cum vor arăta în final, dar acestea din ceea ce știu eu până acum", a mai transmis Cîțu.

