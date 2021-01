Florin Cîțu, după ce s-a vaccinat anti-COVID: Mă bucur că am putut să mă vaccinez. Am făcut-o pentru mine și pentru cei din jurul meu (VIDEO)

La ieșirea din Spitalulu Militar, premierul Florin Cîțu a oferit mai multe detalii despre cum a decurs vaccinarea. Premierul a precizat, la finalul primei vaccinări ca va face tot ce ține de el pentru a-i convinge pe români să se vaccineze, pentru că serul anti-COVI, măsurile sanitare și tratamentele din prezent sunt șansa să scăpăm de pandemie.

Premierul s-a vaccinat la Spitalul Militar Central din București și a purtat un tricou inscripționat cu mesajul „Împreună învingem pandemia”.

„Foarte foarte ușor. Nu am simțit nimic, nu mi-am dat seama când s-a terminat vaccinul. Mă bucur că am putut să mă vaccinez, am făcut-o atât pentru mine cât și pentru cei din jurul meu, să dau un semnal de încredere pentru toți românii. Am văzut că românii vor să se vaccineze și ieri, prin interesul ridicat de a se înscrie pe platformă, dar orice este nevoie, să vină din partea mea pentru a-i convinge pe câțti mai mulți români să se vaccineze vor face. Este important să înțelegem că împreună cu păstrarea măsurilor de restricție, vaccinul și tratamentele care apar sunt soluția să învingem această pandemie. Rămânem la același efectiv pe care l-am prezentat în ultimele zile: 10.400.000 de români vaccinați până în septembrie și nu ne vom abate de la acest obiectiv”, a declarat premierul, după ce a primit prima doză din vaccinul anti-COVID.

Referitor la problemele platformei pentru înscrierea la vaccinare, premierul a precizat: „Se lucrează non-stop la platformă, locurile sunt reglate și în funcție de numărul de vaccinuri. Eu aș vrea să mă uit la mesaje pozitiv. Foarte mulți români vor să se vaccineze și așa cum săptămâna trecută am luat încă 8 milioane de doze, să mă asigur că avem, ele vin din trimestrul II, cum vor apărea și alte vaccinuri vom lua mai multe”.

Referitori la faptul că comania Pfizer va întâria livrarea unor doze de vaccin în toată Europa, premierul a explicat: „Doar pentru o săptămâna vom primi 80%, iar apoi revenim, dar se vor recupera. Ceea ce încetinește în perioada următoare va fi recuperat în săptămânile următoare. Nu este o problemă decât de o săptămână, dar Pfizer a făcut acest lucru pentru a regla capacitatea de producție și să avem acele 200.000.000 de vaccinuri în plus, în trimestrul II. Este un lucru bun și nu se încetinelte procedura”, a explicat premierul.