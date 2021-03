Florin Cîțu: Este foarte important să respectăm toate regulile. Nu sunt adeptul introducerii unor restricții dure, vreau să păstrăm economia deschisă (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat marți, în timpul unei vizite de lucru la Craiova, că este important ca oamenii să respecte în continuare regulile de protecție sanitară, în condițiile în care România se confruntă din nou cu o creștere îngrijorătoare a cazurilor de infectare cu coronavirus.

”Deși suntem într-o situație dificilă în continuare, suntem în pandemie, acum un an de zile intram în starea de urgență, am trecut prin acest an doar pentru că am reușit ca resursele pe care le avem să le investim corect. Provocarea pentru fiecare demnitar în această perioadă este să rămâni cu econpmia deschisă și să păstrezi oamenii sănătoși. Dacă ai o economie deschisă poți să plătești pentru sănătate și pentru celelalte cheltuieli, dacă ai oamenii sănătoși, poți să ai o economie puternică și deschisă. De un an încercăm să menținem acest echilibru. (...) Investim, producem ca să putem să avem mai mult și să plătim pentru sănătate”, a spus Florin Cîțu.

”Este foarte important să respectăm toate regulile. Trebuie să păstrăm masca în continuare în spațiile deschise. Trebuie să păstrăm distanțarea, în fiecare zi avem un oraș nou care trece de acel prag de 3 la mie. Dacă vrem să păstrăm economia deschisă depinde doar de noi. Din păcate, nu toată lumea a înțeles acest lucru și astăzi vedem că evoluția merge în direcția în care trebuie să introducem noi restricșii, le-am anunțat deja. Eu nu sunt adeptul introducerii unor restricții dure, vreau să păstrăm economia deschisă”, a mai spus premierul.