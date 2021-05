Florin Cîțu explică cum s-ar putea diferenția clienții vaccinați împotriva COVID-19, pentru permiterea accesului în restaurante și hoteluri

Premierul Florin Cîțu a explicat, joi, în cadrul unei conferințe de presă, cum ar putea fi diferențiați clienții vaccinați de cei nevaccinați, în contextul in care s-ar putea redeschide restaurantele și hotelurile la capacitate maximă, dar numai pentru cei vaccinați cu ambele doze. Momentan, se poate verifica prin CNP, a spus premierul, însă se caută si alte soluții.

"Deocamdată exista o propunere pe care o discutăm. Vom avea soluții de la INSP. S-ar putea sa existe aplicații. Se poate verifica dacă persoana este vaccinata în aplicația pe care o avem si cu un simplu CNP. Ne gândim sa facem lucrurile simplu. Avem timp pana la 1 iunie sa găsim soluții.

Nu știu daca va exista o aplicație, este ceea ce cred eu c ase poate face. Deocamdată este foarte ușor să verificam în aplicația pe care o avem", a spus premierul.

