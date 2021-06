Florin Cîțu: „Împrumuturile prin PNRR se vor duce doar în investiții, nu în consum" (VIDEO)

Miercuri, 6 iunie, Florin Cîțu a oferit noi comentarii despre PNRR. Premierul a subliniat faptul că sumele împrumutate prin acest program vor fi direcționate strict pentru investiții, într-un orizont de timp destul de scurt.

„Un alt element care a fost dezbătut în spațiul public și care trebuie clarificat (n.r - este) 'de ce luăm împrumuturi prin acest PNRR?'. România are nevoie acută de investiții. Am investit anul trecut sume record, continuăm să investim și anul acesta. Aceste împrumuturi pe care le luăm prin PNRR se vor duce doar în investiții", a declarat Florin Cîțu.

Prim-ministrul și-a asumat pentru următorii cinci ani investiții masive în domenii precum transporturi, educație și sănătate.

„Aici este foarte clar. Nu vor merge (n.r. - banii împrumutați) în consum și aici nu există dezbatere la nivelul clasei politice sau societății, că împrumuturile pentru investiții nu sunt bune. Mai mult, noi oricum ne împrumutam pentru a investi în România. Avem nevoie de autostrăzi, de spitale, de școli, iar împrumuturile pe care le facem, prin PNRR, sunt la o dobândă mult mai mică, la aproape 0%. Dobânda la care se împrumută Spania, Germania, Italia, țările din zona euro...

Partea importantă este că investim foarte mult într-un termen foarte scurt, ceea ce înseamnă și pentru economia României să poată să folosească aceste resurse 29,2 miliarde de euro fără să creeze dezechilibre. Aceasta este partea bună a acestui proiect, că toate aceste investiții se termină în 2026", a mai transmis premierul în cadrul ședinței de la Palatul Victoria.

