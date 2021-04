Florin Cîțu: În acest moment nu vorbim despre renunțarea la carantina de noapte. Trebuie să ne vaccinăm (VIDEO)

Florin Cîțu a vorbit, luni seară, în cadrul unei conferințe de presă, despre momentul în care se va renunța la carantina de noapte. Premierul a anunțat că în acest moment nu se ia în calcul varianta aceasta.

"Avem un obiectiv important: 1 iunie, 5 milioane de persoane vaccinate. Pentru români trebuie să fie foarte clar ca dacă vrem să revenim la normalitate, să mergem din nou la resturante, plajă, concerte, trebuie să ne vaccinăm. Vom discuta despre toate aceste reguli după ce vom atinge țelul. În acest moment nu vorbim despre renunțarea la carantina de noapte, vedem cu evoluează lucrurile", a spus premierul Cîțu.

