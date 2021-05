Florin Cîțu, în vizită pe șantierul variantei de ocolire a municipiului Satu Mare: Toate proiectele de infrastructură pe care le pornim acum vor fi făcute exact în termenul pe care ni-l asumăm de la început (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a vizitat, marți, șantierul variantei de ocolire a municipiului Satu Mare, ocazie cu care a promis că în timnpul guvernării pe care o conduce, proiectele de infrastructură din România vor fi încheiate la termenul stabilit.

Florin Cîțu: Am învățat din ce s-a făcut prost în ultimii 30 de ani, atât pe finanțările din fondurile europene, cât și pe finanțările de la buget

”Am vrut să văd neapărat acest obiectiv, acest pod. Am avut anul trecut discuții cu domnul ministru despre finanțare, m-a convins, am reușit să alocăm resursele și acum voiam să văd și rezultatele. Am înțeles și eu acum importanța acestui pod pentru această zonă, nu doar pentru județul Satu Mare.

Problema pe care o văd și pe care o vom remedia în această guvernare este că începem proiecte de infrastructură și apoi durează și durează și durează.

Acest proiect, înțeleg că a fost în 2007 prima intenție, dar din 2015 a fost pregătit și abia acum putem să vedem că se apropie de finalizare”, a declarat Florin Cîțu.

Florin Cîțu, în vizită pe șantierul variantei de ocolire a municipiului Satu Mare: Toate proiectele de infrastructură pe care le pornim acum vor fi făcute exact în termenul pe care ni-l asumăm de la început

Șeful Guvernului dă asigurări că ”nu se va mai lucra așa de acum înainte”.Carantină obligatorie pentru două săptămâni. CNSU a adoptat Hotărârea

”Am învățat din ce s-a făcut prost în ultimii 30 de ani, atât pe finanțările din fondurile europene, cât și pe finanțările de la buget, și toate aceste proiecte de infrastructură pe care le pornim acum vor fi făcute exact în termenul pe care ni-l asumăm de la început. Clar, acest pod va fi terminat până la finalul anului. Este asumat, resursele financiare sunt puse la dispoziție, trebuie doar să continuăm.

Nu este vorba doar despre acest obiectiv, este vorba despre toate obiectivele de infrastructură din România care au fost tărăgănate ani de zile. Vom modifica și legislația, vom avea și resursele”, a mai spus Florin Cîțu.