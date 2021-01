Florin Cîțu: Intenția noastră este ca de la jumătatea săptămânii viitoare să trecem la etapa a doua a campaniei de vaccinare (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat, marți, că deși campania de vaccinare anti-COVID-19 a început într-un ritm lent, numărul vaccinărilor a crescut începând de luni, iar ritmul este bun. În acest context, șeful Guvernului a declarat că de la jumătatea săptămânii viitoare ar trebui să înceapă a doua etapă de vaccinare.

”Campania de vaccinare a început mai lent, dar am văzut că aveam ieri 230 de centre care funcționau și cred că ritmul acesta este cel bun. Suntem în prima fază, în care doar personalul medical se vaccinează. Trebuie să accelerăm acest ritm. Intenția noastră este ca de la jumătatea săptămânii viitoare să trecem la etapa a doua și înseamnă că va trebui să avem centrele din afara spitalelor. Este vorba despre 932 de centre. Aici este nevoie de susținerea și implicarea dumneavoastră directă în fiecare comunitate, ca reprezentanți ai Guvernului. Trebuie să avem aceste centre funcționale cât mai repede ca să putem să distribuim aceste vaccinuri, să ajungă la toți cetățenii”, a declarat premierul în cadrul unei videoconferințe cu prefecții.

Florin Cîțu a menționat în acest context în ce județe ale țării campania de vaccinare a mers bine până acum și care sunt județele unde nu s-a ajuns ”la un ritm care să ne mulțumească”.

„Sunt deja județe unde progresul este semnificativ, aici aș menționa Capitala, Dolj, Iași, Cluj, Suceava, Mureș, Sibiu, Timiș. Felicitări, lucrurile au mers foarte bine!

În același timp, sunt și câteva județe unde lucrurile încă nu au ajuns la un ritm care să ne mulțumească: Giurgiu, Dâmbovița, Ialomița, Teleorman. Pe toți vă rog să tratați cu foarte mare importanță și cu prioritate această campanie de vaccinare. Este foarte important să avem centrele de vaccinare pregătite. Vaccinurile vin, avem 140.000 de vaccinuri săptămânal, nu este nicio problemă. Dorința noastră este să creștem numărul vaccinurilor pe care le primim săptămânal, este complicat, dar vom încerca. Dacă păstrăm acest ritm, vom ajunge la aproape 100.000 de vaccinuri pe zi, ceea ce ar fi foarte bine”, a mai spus Florin Cîțu.

Tunelul secret de sub Palatul lui Gigi Becali. E incredibil unde duce. Era folosit şi de Carol al II-lea

În acest context, prim-ministrul a subliniat că pandemia de coronavirus încă nu a trecut, deși campania de vaccinare a început, motiv pentru care regulile e protecție sanitară trebuie respectate în continuare.

”Faptul că a început această campanie de vaccinare nu înseamnă că pericolul a trecut. Această campanie de vaccinare este complementară, ajută la eliminarea pandemiei, dar încă suntem în pandemie, încă trebuie să respectăm regulile”, a mai spus Florin Cîțu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.