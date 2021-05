Florin Cîțu, întrebat dacă Neversea și Untold se vor desfășura anul acesta: Eu așa sper și așa vreau, dar ele nu cred că pot să aibă loc de la 1 iunie (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat, joi, că își dorește și speră ca marile festivaluri precum Untold sau Neversea să aibă loc în acest an, dar mai curând ele se vor desfășura în a doua parte a verii.

Întrebat dacă, în opinia sa, festivalurile Neversea și Untold se vor desfășura în acest an, premierul Cîțu a răspuns: „Eu așa sper și așa vreau, dar ele nu cred că pot să aibă loc de la 1 iunie. Putem să vorbim de o fază ulterioară”.

„Când vorbim de aceste evenimente mari, ar trebui să ne gândim că ele nu se vor întâmpla de la 1 iunie. Ele vor avea loc mai aproape de 1 august sau după 1 august”, a mai declarat Florin Cîțu.

