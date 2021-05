Florin Cîțu, la inaugurarea Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliență: „O țară cu caracteristicile României nu poate rămâne în afara marilor dezbateri" (VIDEO)

Prezent la inaugurarea Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliență, premierul Florin Cîțu a susținut un discurs prin care și-a exprimat viziunea cu privire la rolul României în cadrul acestui proiect.

„Vă asigur de sprijinul deplin al Guvernului, dar și de al meu, personal. Înființarea Centrului este o urmare firească a importanței pe care problematica rezilienței a acumulat-o în ultimii ani, o problematică deosebit de complexă ce trebuie urmărită îndeaproape, ca urmare ce o are în societate, în general, dar și asupra instituțiilor statului, în particular. Mai mult, împărtășesc opinia conform căreia reziliența trebuie conceptualizată dintr-o perspectivă care să permită concluzii operaționale.

Consolidarea rezilienței a devenit un imperativ atât pe plan național, cât și în perspectiva NATO și a UE. Acestui imperativ trebuie să i se răspundă cu măsuri concrete la identificarea cărora Centrul este chemat să contribuie. Centrul va beneficia de un bagaj solid și variat de expertiză, care nu mă îndoiesc că va produce valoare adăugată reală, benefică pentru România și alianții, partenerii noștri.

Un stat cu caracteristicile României nu poate rămâne în afara marilor dezbateri europene și euro-atlantice (...) Consider că trebuie să împărtășim cu aliații și partenerii noștri concluziile la care ajungem, fie ele și de etapă (...)", a declarat Cîțu.

