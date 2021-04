Florin Cîțu: La ”Matei Balș” vom operaționaliza încă 20 de paturi de terapie intensivă. La ”Grigore Alexandrescu” nu vom interna adulți, acolo se pot aloca încă 12 paturi ATI pentru copii (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a prezentat, vineri, într-o conferință de presă, situația actualizată a paturilor ATI pentru pacienții cu COVID-19 din Capitală.

”Am primit o situație a paturilor de la terapie intensivă. Din păcate avem o presiune pe sistemul de sănătate, în România, în special în terapie intensivă.

Astăzi am primit această informare. La «Matei Balș» vom operaționaliza încă 20 de paturi de terapie intensivă, vor trebui să fie transferați șapte medici și 30 de asistenți medicali, se va înființa un centru de evaluare pentru pacienți SARS-CoV. La «Bagdasar Arseni», în următoarele două săptămâni, o nouă unitate de primiri urgență poate fi funcțională, cu 27 de paturi UPU și 27 de paturi ATI. Iar la «Grigore Alexandrescu» nu vom aloca adulți, acolo se pot aloca încă 12 paturi ATI pentru copii, în prima fază 1- paturi la cerere.

Aceasta e situația în acest moment. Am spus că vreau să avem 1.600 de paturi cât mai repede. (...) Suntem acum în măsură să ajungem la aceste cifre”, a anunțat Florin Cîțu.

