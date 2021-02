Florin Cîțu: Mă interesează să vedem ce s-a făcut după tragedia de la Piatra Neamț. A existat o anchetă, a existat un plan de măsuri și vreau să văd dacă acelea au fost implementate (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat luni dimineață că analizează mai multe rapoarte pentru a vedea ce măsuri au fost luate după tragedia de la Piatra Neamț, din noiembrie 2020. În ceea ce privește incendiul de săptămâna trecută de la Institutul ”Matei Balș”, șeful Guvernului a spus că ancheta este în curs și a dat asigurări că vinovații vor plăti.

”Încă analizăm situația, primim rapoarte în fiecare zi. Sunt câteva rapoarte care deja existau și trebuie să mă uit peste ele. Au fost trimise la Ministerul Sănătății. Aș vrea să vă ce măsuri au fost implementate până acum. Situația este încă în analiză și atunci când vom avea concluzii vom veni cu ele. Nimeni nu este mai presus de lege și dacă găsim că cineva a fost vinovat, trebuie să răspundă”, a spus Cîțu.

