Florin Cîțu: Maratonul vaccinării de la București a avut rezultate excepționale, aș putea spune fantastice. În continuare, cred ținta de 5 milioane de persoane vaccinate până la 1 iunie (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat, luni, că maratonul de vaccinare anti-COVID-19 care a avut loc în ultimele trei zile în București a avut rezultate ”excepționale”. În acest context, șeful Guvernului a precizat că are încredere în continuare că poate fi atinsă ținta de 5 milioane de persoane vaccinate la nivel național, până la 1 iunie.

”Maratonul vaccinării de la București a avut rezultate excepționale, aș putea spune fantastice. Obiectivul a fost să avem 10.000 de persoane vaccinate iar astăzi, oficial, avem peste 20.000 de persoane vaccinate la maraton, ceea ce arată foarte clar dorința românilor de a reveni la normalitate cât mai curând și faptul că au înțeles că singura soluție pentru revenirea la normalitate o reprezintă vaccinarea.

Nu este nicio coincidență că avem o rată a infectărilor în scădere semnificativă în același timp în care vedem și o creștere a ratei de vaccinare. Ele merg mână-n mână. Este nu doar o corelație, este și o relație de cauzaliatate”, a spus Florin Cîțu.

