Premierul Florin Cîțu a transmis, joi, un mesaj de Anul Nou. Șeful Guvernului promite că el și echipa sa de la Palatul Victoria vor lua măsuri pentru ca economia României să se relanseze în 2021. Totodată, Cîțu le cere românilor să aibă încredere în noul Guvern.

Mesajul premierului Florin Cîțu de Anul Nou

”Dragi români,

La trecerea dintre ani doresc să vă mulțumesc că împreună am fost o echipă în 2020. Un an greu pentru România.

Tot ce am făcut la Ministerul de Finanțe s-a bazat pe două lucruri: profesionalism și transparență. V-am promis că nu voi permite prăbușirea economiei și așa am făcut. Am promis că nu las pe nimeni în urmă și așa a fost.

Acum, din noua mea poziție de prim-ministru, vă promit că eu și echipa mea vom face totul ca economia să se relanseze în 2021. Nu putem să facem acest lucru singuri. Doar împreună cu voi.

La mulți ani tuturor. Aveți încredere în guvernul vostru, guvernul României”, le-a transmis Florin Cîțu românilor la final de an.

Florin Cîțu, mesaj de Anul Nou pentru români: Vă promit că eu și echipa mea vom face totul ca economia să se relanseze în 2021

Ce le-a transmis șeful statului românilor înainte de trecerea în noul an

Un mesaj a venit, joi, și din partea președintelui Klaus Iohannis. Cu ocazia trecerii dintre ani, șeful statului le-a mulțumit românilor pentru responsabilitatea și implicarea de care au dat dovadă în contextul pandemiei de coronavirus. Iohannis a amintit și de eforturile cadrelor medicale aflate în lupta cu COVID-19 și și-a esprimat aprecierea pentru munca depusă de acestea.

”Privim spre Noul An cu multă speranță și încredere că vom trece cu bine peste această grea încercare. Reîntoarcerea la normalitatea care ne lipsește tuturor este tot mai aproape, dar depinde de fiecare dintre noi. Să continuăm să fim responsabili, pentru ca acest obiectiv al nostru să devină realitate cât mai curând!”, i-a îndemnat Klaus Iohannis pe români.