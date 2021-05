Florin Cîțu: Ne ținem de acest calendar al relaxărilor. Vedem că avem cifre foarte bune în ceea ce privește reducerea ratei de pozitivare (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu anunță că Guvernul va respecta calendarul relaxărilor stabilit inițial, următoarea etapă de relaxare a restricțiilor fiind cea de la 1 iunie. Șeful Executivului spune că nu există motive pentru ca acest calendar să nu fie menținut în continuare.

”Am prezentat un calendar al relaxărilor – 1 iunie, 1 iulie, 1 august. Ne ținem de acest calendar. În următoarea ședință de Guvern vom avea măsurile pentru 1 iunie. Dacă este nevoie să ajustăm și pentru celelalte perioade, vom ajusta. Am avut discuții și cu cei care sunt afectați direct, vom îmbunătăăți unele măsuri în funcție de aceste discuții”, a declarat Florin Cîțu, marți, într-o conferință de presă de la Parlament.

Întrebat dacă relaxările vor intra în vigoare chiar dacă nu va fi atinsă ținta de 5 milioane de persoane vaccinate anti-COVID-19 până la 1 iunie, Florin Cîțu a răspuns: ”Obiectivul campaniei de vaccinare este acela de a elimina pandemia. Vedem că avem cifre foarte bune în ceea ce privește reducerea ratei de pozitivare. Accelerarea campaniei de vaccinare pe care am făcut-o în ultima perioadă a avut rezultate. Valul 3 a dispărut, numărul de persoane de la ATI este la 600, numărul persoanelor pozitivate scade în fiecare zi, deci avem aceste rezultate. Nu avem niciun motiv să nu mergem mai departe cu această campanie de relaxare”.

Puțin peste 57.600 de români au fost vaccinați anticoronavirus în ultima zi, potrivit datelor publicate luni de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19. De la debutul campaniei de imunizare au fost vaccinate peste 4,1 milioane de persoane.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.