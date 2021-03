Florin Cîțu: Nu trebuie să ne relaxăm, dacă vrem să ţinem situaţia sub control. Vom lupta ca economia să rămână deschisă

Florin Cîțu a tras un semnal de alarmă cu privire la respectarea regulilor sanitare, într-o conferinţă de presă susţinută sâmbătă la Focșani. Premierul a declarat că nu este momentul să ne relaxăm şi că trebuie purtată masca de protecţie de fiecare dată, deoarece numărul de noi infectări a reînceput să crească. Cîțu mai dă asigurări și că va face tot ce e posibil ca economia să rămână deschisă, pentru a putea suporta costurile pandemiei.

"Nu trebuie să ne relaxăm, trebuie să purtăm mască de fiecare dată. Aţi văzut că a început să crească iarăşi numărul persoanelor depistate pozitiv şi depinde doar de noi să ţinem situaţia sub control. Trebuie să respectăm regulile, aşa cum am respectat din noiembrie anul trecut, situaţia s-a îmbunătăţit. Aşa trebuie să facem şi în continuare. Purtăm mască, distanţarea socială, dezinfectarea, dacă vrem să ţinem situaţia sub control. În acelaşi timp, vom lupta ca economia să rămână deschisă, vrem să o ţinem deschisă pentru că doar cu o economie deschisă putem să plătim acest cost al pandemiei", a declarat Florin Cîţu.