Florin Cîțu: Numărul paturilor ATI va creşte cu 200 şi vom ajunge la 1.600. Românii să aibă încredere că ştim ce facem

Numărul de paturi de terapie intensivă destinate pacienților cu COVID-19 va crește cu 200, la nivel național, ajungând astfel la 1.600. Anunțul a fost făcut joi seară de premierul Florin Cîțu.

Ce spune premierul despre criza de paturi de la terapie intensivă

Șeful Guvernului a spus că i-a fost prezentat un raport în acest sens în ședința de Guvern de joi.



"Am cerut analiza, am văzut că a scăzut numărul de paturi cu 90, am cerut o creştere a numărului de paturi şi astăzi, în şedinţă, am fost anunţat că numărul va creşte cu 200 de paturi la ATI. Este exact ceea ce am cerut, am cerut să se ducă la 1.600 şi vom ajunge la 1.600 în perioada următoare. Foarte rapid. Doar în Bucureşti au crescut cu aproape 80 de paturi", a declarat Florin Cîțu, la Digi 24.

Florin Cîțu: Vom trece şi peste această perioadă

Totodată, prim-ministrul a dat asigurări că situația poate fi ținută sub control situația și le-a cerut românilor să aibă încredere în deciziile autorităților.

"Am început anul trecut fără stocuri. Nu aveam nimic, a trebuit să închidem economia total ca să facem rost de măşti, de dezinfectanţi. După aceea, aveam probleme cu spitalele, cu paturi ATI. Am învăţat cum să traversăm pandemia anul trecut şi anul trecut am făcut o promisiune că vom salva economia. Asta le cer şi astăzi românilor: să aibă încredere că ştim ce facem şi vom salva şi economia şi vom trece şi peste această perioadă. Este nevoie acum doar de aceste măsuri temporare în perioada următoare pentru a stopa valul pandemiei pentru că avem ceva în plus faţă de anul trecut: avem vaccinul", a mai spus Florin Cîțu.

Potrivit premierului, noile restricții anunțat joi seară ar trebui să ducă la o inversare a trendului infectărilor în 10-14 zile.

