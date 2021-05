Florin Cîțu: Prelungim starea de alertă, dar sunt unele măsuri care nu-și mai au sensul (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a anunțat că starea de alertă de pe teritoriul României va fi din nou prelungită de la jumătatea lunii mai.

Întrebat, în conferința de presă de luni dacă Guvernul va prelugi starea de alertă și dacă s-ar putea renunța la unele măsuri, premierul a răspuns: „Da, prelungim starea de alertă. Da, sunt unele măsuri care nu-și mai au sensul. De exemplu, în ceea ce privește stațiunile montane, cu schiul. Vom scoate acele restricții pentru schi. Aveam niște restricții pe care le-am introdus acum două luni, acelea nu vor mai exista că nu au sens”.

Întrebat dacă ar putea fi schimbări și în ceea ce privește gradul de ocupare al hotelurilor, Florin Cîțu a precizat: „Nu știu, vom vedea”.

România se află în stare de alertă din 15 mai 2020, după două luni de stare de urgență, care a fost instituită în luna martie anul trecut, în contextul pandemiei de coronavirus.

