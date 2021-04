Florin Cîțu: Putem să atingem ținta de 5 milioane de persoane vaccinate la finalul lunii mai sau începutul lunii iunie (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu spune că România poate atuige ținta de 5 milioane de persoane vaccinate până la începutul lunii iunie, precum și ținta de 10 milioane de persoane imunizate pentru a atinge imunitatea generală.

”Putem să atingem ținta de 5 milioane de persoane vaccinate la finalul lunii mai sau începutul lunii iunie. Nu mai avem nicio scuză, avem vaccinul, trebuie să mergem să ne vaccinăm. Și bineînțeles, și ținta mult mai importantă, de 10 milioane de persoane vaccinate, ne spun specialiștii că acolo începe imunizarea generală a populației”, a anunțat Florin Cîțu, într-o coferință de presă de la Cluj-Napoca.

