Florin Cîţu: Dragnea e DISPERAT că schimbarea rating-ului va afecta plata pensiilor speciale şi a datoriilor companiilor de stat

Schimbarea rating-ului de ţară de la "stabil" la "junk" va duce la eliminarea României de pe pieţele de împrumut, la introducerea de noi taxe, la scăderea investiţiilor, la împrumuturi mai scumpe şi la creşterea inflaţiei, a precizat senatorul PNL, Florin Cîţu, într-o postare pe Facebook, de duminică.

Cu toate acestea, disperarea lui Liviu Dragnea cu privire la rating nu ar fi legată de aceste probleme, ci de faptul că fără împrumuturi, ar fi afectate și interesele de partid, pensiile speciale şi acoperirea datoriilor companiilor de stat.

"Acum despre rating şi disperarea lui Dragnea:

Fără rating, România nu se poate împrumuta, local sau internaţional, pentru a acoperi deficitul bugetar. Deficitul se duce direct în plata pensiilor speciale, sinecurilor de partid şi a datoriilor companiilor de stat", a precizat senatorul.

"În acest moment rating-ul României, de la toate agenţiile de rating, este cu un nivel peste cel de JUNK Bonds. Adică suntem exact la limita de jos a nivelului care recomandă şi nu prea să se investească în astfel de tari. JUNK bonds, după cum le spune şi numele, sunt gunoi", a adăugat Florin Cîţu.

Un astfel de rezultat, continuă senatorul, ar putea duce la o şi mai mare reducere a investiţiilor - şi-aşa foarte mici.

"Trecerea României, din nou, în categoria JUNK ar însemna DEZASTRU. Categoria JUNK înseamnă tari cu probabilitate MARE de a nu plăti datoriile în caz de faliment. Mai mut, investitorilor li se recomandă să EVITE tari din categoria JUNK".

Ce consecinţe ar putea avea o astfel de evoluţie, potrivit lui Florin Cîţu

România s-ar afla la câteva luni de fi eliminată de pe pieţele de împrumut, local şi internaţional;

Dobânzile la care se împrumută România vor creşte peste 7%, în cel mai bun caz;

"Băncile care investesc în obligaţiuni de tip JUNK trebuie să pună deoparte mai mult capital de risc. Adică le costa mai mult. Dacă mai adăugăm şi taxele, este clar că băncile vor evita România", a scris senatorul.

Cu dobânzi mai mari deficitul o să fie aproape imposibil de acoperit din împrumuturi;

Guvernul va continua să crească taxele, sau va tăia din cheltuieli;

Nu se vor face investiţii;

Nu se vor face autostrăzi;

Pensiile şi salariile se vor plăti din imprumturi cu dobânzi din ce în ce mai mari; - Introducerea de noi taxe;

Creşterea inflaţiei.

Nu în ultimul rând, Florin Cîţu a indicat că, indiferent ce se va întâmpla, Liviu Dragnea nu va face concesii.

"Vă spun că aici Dragnea nu da înapoi şi va păstra taxele din ordonanţa într-o formă sau alta.

După doi ani de zile am ajuns exact unde am spus atunci când am avut primul discurs în Parlament despre bugetul PSD şi programul de guvernare- o economie în CRIZĂ. Acum confirmată şi de agenţiile de rating după ce pieţele au confirmat de câteva luni bune", a încheiat senatorul PNL.