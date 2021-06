Florin Cîțu se întâlnește cu reprezentanții cultelor, la Sibiu, pentru a discuta despre campania de vaccinare: Trebuie să ducem vaccinul în zona rurală. Încă nu am depășit pandemia (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu se întâlnește, sâmbătă, la Sibiu cu reprezentanții cultelor, pentru a discuta despre campania de vaccinare anti-COVID-19. ”Încă nu am depășit pandemia”, avertizează prim-ministrul, adăugând că este nevoie acum ca vaccinul să ajungă și la locuitorii din zonele rurale.

Florin Cîțu: Trebuie să ducem vaccinul în zona rurală și pentru asta o să mă văd cu reprezentanții cultelor

”O să am o întâlnire importantă pentru că încă nu am depășit pandemia. Mă întâlnesc cu reprezentanții cultelor de aici pentru a discuta despre campania de vaccinare. Județul este pe locul 3 în campania de vaccinare la nivel național, dar trebuie să facem mai mult, trebuie să ducem vaccinul în zona rurală și pentru asta o să mă văd cu reprezentanții cultelor, să vedem cum putem să implicăm mai mult pe fiecare dintre noi ca această campanie să meargă mai departe. Încă nu am depășit pandemia”, a declarat Florin Cîțu în cadrul unei conferințe de presă, la Sibiu.

Cele mai recente date anunțate de Comitetul Național pentru Coordonarea Activităților privind Vaccinarea anti-COVID-19, arată că de la începutul campaniei naționale de imunizare, în România au fost vaccinate 4.531.945 de persoane, dintre care 393.989 au primit prima doză de ser, iar 4.137.956 au îndeplinit schema completă de imunizare.

”Avem cifre bune, am luat-o în faţa pandemiei, dar trebuie să nu ne culcăm pe o ureche pentru că această campanie de vaccinare continuă până când ne asigurăm că nu mai avem niciun caz de infectare. Atunci putem spune că a trecut pandemia”, spunea, vineri, Florin Cîțu.

Potrivit raportării de sâmbătă a Grupului de Comunicare Strategică, în ultimele 24 de ore, în România au fost confirmate 127 de noi cazuri de infectare cu coronavirus și au fost întegistrate 5 decese. 236 de pacienți diagnosticați cu COVID-19 sunt internați, în prezent, la terapie intensivă.