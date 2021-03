Florin Cîțu: Suntem condamnați să facem reforma aparatului de stat. Digitalizarea este un mod obiectiv de a face reforma

Premierul Florin Cîțu spune că România este condamnată să facă reforma aparatului de stat, iar digitalizarea este un mod obiectiv prin care această reformă se poate face. Prezent, marți, la o conferință pe tema digitalizării României, șeful Guvernului a declarat că, de exemplu, statele care au introdus astfel sistemul de facturare electronică au constatat o creștere a veniturilor.

Ce spune Florin Cîțu despre nevoia de reformă a aparatului de stat

”Suntem condamnați să facem reforma aparatului de stat, nu putem să mergem mai departe fără să facem reformă. Digitalizarea, în sine, va forța aceată reformă și de aceea am construit acest buget. Sunt oameni sceptici în ceea ce privește digitalizarea, dar prima măsură pe care am luat-o anul trecut a fost să eliminăm sistemul de popriri, să-l digitalizăm. Înainte aveai o poprire pe toate conturile, plăteai datoria și după aceea trebuia să mergi cu dovada la fiecare bancă. Acum nu mai este așa, totul este automatizat. Plata taxelor se poate face acum online, am descoperit unele pe care nu le puteam plăti și le-am introdus după aceea. Mai avem și lucrul cu Trezoreria, companiile lucrează la distanță cu Trezoreria. Lucrurile s-au mișcat anul trecut și mergem în direcția aceasta.

Anul acesta vom avea eFacturare. Este cel mai mare proiect pe care îl introducem, este această factură electronică și veți vedea că acolo veniturie vor crește la buget. Țările care au introdus astfel de sistem de facturare electronică au avut, în medie, două puncte procenturale de creștere la venituri, de aceea și în discuțiile cu Comisia Europeană, și în discuțiile cu investitorii am spus foarte clar că nu sunt adeptul creșterii taxelor, mai ales că sunetm într-o perioadă în care economia este sub potențial. Putem să aducem venituri la buget prin această digitalizare”, a delcarat Florin Cîțu.

Cîțu: România trebuie să schimbe puțin structura statului

Referindu-se la reforma aparatului de stat, premierul a precizat că pe lângă digitalizare, este nevoie de introducerea criteriilor de performanță în instituțiile publice.

"Am spus că suntem condamnați să facem reforma. România trebuie să schimbe puțin structura statului. Digitalizarea este un mod obiectiv de a face reforma. În același timp, trebuie să introducem criteriile de performanță, nu este ușor dar se poate face. Sunt pași clari. Vom merge, în primul rând, la schimbarea modului în care oamenii rămân pe funcții în sistemul public. Vom lua modelul din Uniunea Europeană, cu mandat. Un mandat de trei ani, două mandate maximum. Secretarii generali din ministere trebuie să fie legați de mandatul ministrului, apoi reconfirmați. Lucruri simple pe care le putem face, dar prin care putem să dăm șansa unui manager să facă evaluări mai repede", a mai spus Florin Cîțu.