Florin Cîțu: Toată clasa politică să înțeleagă că românii nu mai pot fi cumpărați cu promisiuni mincinoase. Vremea câinilor cu covrigi in coadă și a râurilor de lapte și miere care curg din robinetele PSD-iștilor a luat sfârșit

Florin Câțu, ministrul Finanțelor Publice, susține o declarație, joi seara, la lansarea Planului Național de Redresare și Reziliență.

"Astăzi, Guvernul Liberal face din nou diferență. Spun acest lucru pentru că la începutul mandatului acestui guvern, am promis transparență și profesionalism. Vreau să va aduc aminte ca in iulie am lansat programul Reclădim România. Astăzi, consecvenți cu principiile noastre prezentăm Programul Național de Redresare şi Rezilienţă, care arată cum dezvoltăm România în următorul exercițiu financiar. Este momentul ca românii să spună stop promisiunilor mincinoase. În același timp, toată clasa politică să înțeleagă că românii nu mai pot fi cumpărați cu promisiuni mincinoase. Vremea câinilor cu covrigi in coadă și a râurilor de lapte și miere care curg din robinetele PSD-iștilor a luat sfârșit. Suntem singurul partid care prezintă un astfel de program înaintea alegerilor. Am avut curajul să facem acest lucru. Acum câteva zile i-am avertizat pe Ciolacu și socialiștii lui că nu poate să facă un program de guvernare care să ignore Planul Național de Redresare şi Rezilienţă. Este clar că program lor nu duce România spre Uniunea Europeană. Români educată și normală este o Românie care doar printr-o economie liberală poate duce la eradicarea sărăciei.

PNL a ales opțiunea corectă, parteneriatul cu președintele Românie. Este singura garanție că tot ce am scris în programele prezentate până acum se va realiza. Parteneriatul PNL cu președintele a adus românilor 80 de miliarde de euro. Este cea mai mare sumă obținut de România până acum. Dintre acești 80 de miliarde, 30,4 miliarde vor fi alocați în Planul Național de Redresare şi Rezilienţă. Pilonul 3 are alocat 5 miliarde de euro doar pantru acest domeniu.

Dezvoltăm România este promisiunea PNL pentru români și de ceea suntem astăzi aici. Faptul că folosim mai mult fonduri europene arată clar că suntem conștienți și vrem o independență financiară a României." a declarat Cîțu.