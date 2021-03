Florin Cîțu: „Un singur lucru cer de la cetățeni, să respectăm legea / Pandemia nu se oprește prin proteste, ci prin vaccinare" (VIDEO)

Florin Cîțu a oferit un nou punct de vedere pe marginea protestelor organizate la nivel național, în aproape 80 de localități, împotriva restricțiilor. Premierul i-a îndemnat pe cei care protestează să respecte legea.

„Sunt un liberal convins, dreptul de a protesta este un drept pe care-l au toți cetățenii României. Un singur lucru cer de la cetățeni, să respectăm legea, atât. În rest, protestele sau manifestările publice fac parte dintr-o puternică democrație consolidată", a declarat Florin Cîțu în cadrul unei conferințe de presă.

În prezent, Guvernul nu are în vedere relaxarea măsurilor, a mai precizat Cîțu.

„Situația este complicată la ATI, am trecut de 1.400 de oameni internați, sunt peste 100 de decese zilnice. Este complicat să vorbim despre o relaxare, dar putem discuta despre o campanie de vaccinare de succes.

Tot ceea ce ține de noi, facem, pentru a avea o campanie de vaccinare de succes. Trebuie să ne vaccinăm cu toții. Pandemia nu se oprește prin proteste, ci prin vaccinare", a mai transmis Cîțu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.Trei metode pentru a citi mesajele de pe WhatsApp fără ca expeditorul să vadă că i-ai dat cu SEEN