Florin Cîțu: Vaccinul este gratuit. Facem tot ceea ce este posibil pentru a aduce vaccinul mai aproape de cetățeni (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a reiterat, marți, faptul că vacinul împotriva coronavirusului nu va fi contra cost. Asta după ce, luni, președintele PNL, Ludovic Orban, a spus că ”într-un viitor oarecare”, românii ar putea fi nevoiți să plătească pentru a se vaccina anti-COVID-19.

Întrebat de ce a făcut liderul PNL aceste afirmații, Florin Cîțu a răspuns: ”Îl puteți întreba pe domnul președinte. Eu am spus despre ce facem la Guvern. La Guvern nu există această discuție, vaccinul este gratuit. Facem tot ceea ce este posibil pentru a aduce vaccinul mai aproape de cetățeni. Ieri am avut o discuție cu prefecții ca să mă asigur că vom avea în continuare acele campanii maraton, vom avea centre de vaccinare în aeroporturi, la punctele de trecere a frontierei, vom avea caravane care să meargă în sate, dar nu este nicio discuție despre costul acestui vaccin”.

