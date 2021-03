Florin Cîțu vine cu explicații pentru măsurile adoptate recent: Nu vrem să închidem economia. Am vrut să găsesc soluții pentru a se folosi pentru fiecare localitate în parte (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a făcut, miercuri, la fialul ședinței de Guvern, o serie de precizări cu privire la măsurile restrictive care au fost adoptate recent.

Florin Cîțu, noi explicațiii despre restricțiile adoptate recent

”Cred că este important să vă explic cum am ajuns la aceste măsuri. În ianuarie-februarie primeam întrebări despre ce se întâmplă în România, comparativ cu ce se întâmplă în Europa. În Europa, vedeam măsuri din ce în ce mai restrictive și România rămânea cu măsuri relaxate. De fiecare dată vă spuneam că mă uit la mai mulți indicatori: numărul de cazuri care sunt confirmate în fiecare zi, dar mă uitam și la numărul de persoane care ajung la ATI, numărul celor care sună la 112 în legătură cu coronavirus, la numărul de decese. Am spus de atunci că în acel moment nu se justifica nicio măsură. România are o strategie bună.

Din păcate, începând cu finalul lunii februarie, a început să crească numărul cazurilor COVID, a început să crească numărul celor de la ATI și al celor care au decedat și al apelurilor la 112 legate de coronavirus.

Având în vedere toți acești indicatori, am luat decizia de a avea consultări cu prefecții, cu Asociația Municipiilor și Orașelor, a Consiliilor Județene. Sunt oamenii cu cea mai mare rată de încredere.

Nu vrem să închidem economia. Am vrut să găsesc soluții pentru a se folosi pentru fiecare localitate în parte. Este un mod de a calcula lucrurile. Am vrut neapărat să nu avem o soluție unitară, pentru toată România, să fie aplicate lucrurile pentru fiecare localitate în parte, pentru că fiecare localitate are particularitatea ei”, a spus Florin Cîțu.