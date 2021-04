Florin Cîțu: Voi sta aproape de sistemul sanitar în această perioadă și voi susține toate eforturile

Florin Cîțu a vorbit, joi, în cadrul unei conferințe de presă, despre primele schimbări pe care le va face în calitate de ministrul intermar al sănătății.

"Astăzi m-am întâlnit cu directorii DSP, cu managerii spitalelor cOVID-19. pana duminica exista acesta premiză, să ajungem la 1600 de paturi. Se fac planuri pentru a merge către 1800. Este o luptă pe care o ducem în fiecare zi. Înțelegem ca se rezolvă și problema personalului cu concursurile. Voi monitoriza situația și voi merge și la ședințele CNCCI. Voi sta aproape de sistemul sanitar în această perioadă și voi susține toate eforturile acestui sistem", a spus Cîțu.

Premierul a vorbit și despre refuzul lui Dan Barna de a-și asuma repsonsabilitatea pentru Ministerul Sănătății, până la desemnarea unui nou ministru.

"Propunerea inițială am făcut-o către domnul președinte de a preda interimatul către vicepreședintele Dan Barna. În urma refuzului acestuia de a-și asuma responsabilitatea, mi-am asumat-o eu pentru ca trecem printr-o perioadă grea și Ministerul Sănătății este foarte important. Vom continua să administrăm resursele responsabil și mă voi implica la fel de mult, poate chiar mai mult, poate puțin mai mult, pentru trebuie să fiu atent și la ce semnez, de data aceasta", a mai spus Cîțu.

