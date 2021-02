Florin Cîţu: Vom încerca să producem vaccinul în România, la Cantacuzino (VIDEO)

Florin Cîțu, premierul României, a declarat, sâmbătă, la Spitalul Universitar de Urgenţă Militar „Dr. Carol Davila”, că România va încerca să producă vaccinul anti-Covid-19, la Institutul Cantacuzino.

Totodată, acesta a spus că țara noastră nu va achiziționa vaccinul Sputnik.

„Nu, România a avut o comunicare cu Comisia Europeană. Vom încerca să producem vaccinul în România, la Cantacuzino. Am trimis o scrisoare, în urma unei întrebări adresate de Comiisia Europeană, şi ne-am arătat disponibilitatea de a produce vaccinul în România. Vom vedea ce vaccin va fi produs, dar asta este varianta pe care mergem noi”, a afirmat primul ministru.

Întrebat când vom începem să producem vaccinul, oficialul a răspuns: „Am început discuţiile. Am spus că avem capacitatea. Aşteptăm răspunsul Comisiei Europene în acest sens”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.