Florin Iordache: Aş mai da odată ordonanţa 13. Nu a fost cred că îndeajuns de explicată și eu nu am fost destul de susținut de colegii mei

În ciuda faptului că a scos în stradă sute de mii de oameni în cele mai mari proteste din ultimii 20 de ani, Florin Iordache nu are niciun regret că a dat ordonanţa 13 în ianuarie 2017 şi chiar susţine că aceasta a fost bună dar nu a fost bine explicată şi reproşează colegilor din PSD că nu l-au susţinut în demersul său.

"Da. Atâta timp cât avem o decizie a Curții Constituționale, OUG 13 nu a fost cred că îndeajuns de explicată și eu nu am fost destul de susținut de colegii mei. Când colegii mi-au reproșat că am adoptat-o, am făcut un pas în spate. Vi se pare normal că oameni, pentru sume infime, primari, viceprimari, chiar dacă au fost achitați să își piardă mandatul?”, a răspuns Iordache când a fost întrebat dacă ar mai da odată OUG 13.

Deputatul PSD a subliniat că ar mai susţine odată pragul de 50.000 de euro pentru abuzul în serviciu.

"Dacă era după mine, eu am fost susținătorul OUG 13, în acel context, acel prag pe care l-am stabilit și îl susțin și acum: 50.000 de euro. Argumentul era că în codul vamal sau în legislația specială până la 50.000 erau prejudicii care, dacă se achitau, respectiva persoană nu primea pedeapsă", a precizat Iordache.

Florin Iordache a demnisionat din poziţia de ministrul al Justiţiei ca urmare a protestelor masive provocate de OUG 13, iar Guvernul Grindeanu a emis o altă ordonanţă prin care a abrogat prevederile din OUG 13.