Florin Piersic a devenit Cetățean de Onoare al Municipiului Iași

Florin Piersic a primit, miercuri seara, titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi, ocazie cu care marele artist a spus că, în oraşul celor şapte coline, se simte „acasă”, potrivit Agerpres.



Florin Piersic a fost invitatul special al celei de-a zecea ediţii a Festivalului Serile Filmului Românesc de la Iaşi. Marele artist a stârnit entuziasmul celor prezenți, afirmând că i-ar plăcea ca în Piaţa Unirii, unul din simbolurile Iaşiului, să aibă o statuie, asemeni domnitorului Alexandru Ioan Cuza, şi să ofere autografe.



„E o onoare mare pentru mine să fiu Cetăţean de Onoare al Iaşiului. Sunt şi al Timişoarei, sunt şi al Clujului, dar nu ştiu cum să vă spun, aici mi-a plăcut tare pentru că eu în film l-am jucat pe Cuza Vodă. Şi uite-l pe Cuza Vodă aici lângă mine. Aţi văzut statuia? În ziua în care în locul statuii voi fi pus eu, ce mi-ar plăcea să fiu în locul statuii şi să stau aici 20 de ore din 24, dumneavoastră să-mi daţi o rentă lunară şi eu să stau şi să dau autografe. (...) Nu uitaţi că eu am fost şi sunt şi cetăţean al Iaşiului. Şi asta nu vă spun pentru că aveţi dumneavoastră un public extraordinar, că tot Iaşiul e nemaipomenit. Este! Am motive să vă spun asta pentru tot ceea ce am văzut şi am simţit în acest oraş.



(...) Trebuie să vă mărturisesc, şi îmi place să vă spun, că eu sunt cel care am fost martor la spectacolele în care actorul principal pentru mine era Dem Rădulescu, Bibanul. Oriunde se ducea, spunea: 'Eu m-am născut în oraşul ăsta!'. Lumea era fericită, că nu putea să se uite în buletinul lui, nu avea cum să ştie poporul unde s-a născut el. Lumea îl aplauda şi eu îi spuneam: 'Cum de le-ai spus chestia asta, fir-ai a dracului vrăjeală?', 'Aşa trebuie să ştie toţi, că ne tragem din aceeaşi rădăcină!', 'Eu sunt de aici, din Pătârlagele', spunea el. Lumea era înnebunită. Aşa făcea Bibanul. Eu nu pot să spun, stimate domnule primar, că m-am născut la Iaşi, dar sincer mă simt atât de legat de oraşul ăsta din cauza zecilor de ani pe care i-am trăit aici venind cu zeci, sute de spectacole.



Pe vremea mea, orice premieră a Teatrului Naţional din Bucureşti trebuia să aibă loc şi la Timişoara, la Iaşi şi la Cluj. Ăsta era ordinul celui care era directorul TNB, academicianul Zaharia Stancu. Aşa am făcut eu cunoştinţă cu dumneavoastră. Cu dumneavoastră nu prea, pentru că sunteţi aşa de tineri încât pur şi simplu nu cred că găsesc pe cineva printre dumneavoastră să îşi aducă aminte de mine cum ieşeam de la Teatrul Naţional de aici din localitatea asta minunată care este Iaşiul. Mi s-a întâmplat după un spectacol, m-au luat în braţe şi m-au dus aşa până la hotelul Traian, că aici locuiam", a spus publicului Florin Piersic.



Ba mai mult, marele artist român a dat dovadă și de o adevărată modestie, atunci când Andrei Giurgia, directorul Serilor Filmului Românesc, i s-a adresat cu apelativul „maestre”.



„Să vă spun o poveste, scurtă. Eu am fost unul dintre cei care au fost invitaţi de fata maestrului Tudor Arghezi, marele nostru poet, la ei, pentru că a spus 'Vreau să-l văd pe Piersic după ce l-am văzut în zeci de piese'. Şi m-am dus la Mărţişor. Aşa se cheamă vila lui Arghezi din Bucureşti. Când am ajuns, Arghezi mi-a ieşit în cale. Nu mi-a venit să cred că e aşa de mic. Când m-am apropiat, i-am spus: 'Bună seara, maestre!'. 'Mie să nu-mi spui maestre'... Zic: 'De ce?', 'Pentru că dacă sunt 10 artişti la o masă şi strigi 'maestre', toţi întorc capul'. Şi de atunci am spus că dacă toţi sunt maeştri, cum şi astăzi e plin de maeştri peste tot, am spus că unui singur om pot să îi spun 'Maestre', maestrului regretat Radu Beligan. Pentru dumneavoastră, şi nu numai pentru dumneavoastră, pentru toţi, sunt Florin Piersic", a spus auditoriului Florin Piersic.