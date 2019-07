Florin Piersic este devastat după moartea colegei sale de breaslă, marea actriță Florina Cercel.

El a transmis un mesaj dureros în mediul online după ce a aflat vestea cutremurătoare.

"Dragilor, vremea secerisului printre stele, lasa un gol imens!

Drum bun, frumoasa stea, aninata de sufletul nostru ca un CERCEL! (...)

Vi s-a întâmplat vreodată să primiţi un telefon si cel de la celălalt aparat să vă spună că a plecat din lumea asta o persoană dragă? In dimineaţa asta, eu am răspuns, cu o strângere de inimă, aşa, ca o presimtire. Aud vorbele care mi se spun, dar parca mintea mea refuză sa le inteleagă, le respinge ca pe o greseală enorma, de parca aşa ar putea sa le anuleze, sa dea timpul inapoi si iar inainte reparand eroarea destinului. Dar nu se întamplă aşa şi încep să inteleg ca Florina Cercel, buna si iubita mea partenera, nu mai este. Cum adica? Asa ceva nu se poate?! Doar acum patru zile am vorbit la telefon. La Cluj, cu doua luni în urmă, o aplaudam din loja în piesa in care cu multi ani in urma eram parteneri pe scena Nationalului bucurestean,” Gaitele” lui Alexandru Chiritescu. O viata am fost parteneri de teatru. Sub bagheta regizorului Alexandru Tocilescu, pe platoul televiziunii române, in anii din urma am jucat in “Ultima Halta spre paradis”. Doamne, ce fericită a fost să fim iar împreună! Si in toată aceasta viata, nu trecea săptămână fără să imi scrie mesaje, unele din cele mai frumoase pe care le primeam. Ce vreti?! Frati de zodie si de nume. Ea era născuta pe 28 ianuarie, eu pe 27. O zi ne despărţea, dar ne sarbatoream împreuna, chiar daca uneori de la distanta. Vedeti voi, cei care cititi aceste randuri? Sunt prietenii care nu mor niciodată pe care nici timpul, nici distantele nu le alterează. Florina Cercel m-a iubt. Ca partener si ca prieten. Si eu pe ea in egala masura. Te plang scumpa mea Florina. Imi vei lipsi teribil!

Cu sufletul îndoliat, al tău Florin", a scris Florin Piersic, pe pagina sa de Facebook, unde a atașat o fotografie în care apare alături de marea actriță.

(Foto: Florin Piersic / Facebook)

Florina Cercel va fi înmormântată joi, la cimitirul Bellu din Capitală, cu onoruri militare.

Tot joi, de la ora 10.00, sicriul cu trupul neînsufleţit al regretatei actrițe va fi depus în foaierul Sălii Mari a Teatrului Național din București (TNB), pentru ca toţi cei care au îndrăgit-o să poată să îşi ia rămas bun, potrivit unui comunicat al TBN.