Cum arăta Florin Piersic în tinerețe. 5 poze celebre cu unul dintre cei mai frumoși bărbați din România

Actor excepțional, înzestrat cu umor și sensibilitate, debordant de energie în fiecare apariție publică, cu o viață personală extrem de tumultuoasă, Florin Piersic a rămas de-a lungul timpului unul dintre cei mai iubiți slujitori ai scenei noastre și unul dintre reprezentanții cei mai respectați ai actului cultural din țara noastră. A jucat de-a lungul carierei comedie, dramă, tragedie, personaje istorice, atât în teatru cât și în film, multe dintre roluri fiind foarte apreciate de public, ceea ce demonstrează complexitatea personalității sale artistice, geniul și naturalețea care îl caracterizează atât de bine.

Născut pe 27 ianuarie 1936, la Cluj, Piersic este la a treia căsătorie și are doi fii din cele anterioare. Cel mai mare, Florin Jr, este și el actor și regizor. Recent, Florin Piersic a dezvăluit că are si o fata adoptiva.

Activitate profesională

Florin Piersic a debutat pe scena Teatrului Național din București la doi ani după absolvire, el obtinând rolul titular în Discipolul diavolului. Prestatiile sale din Tragedia optimistă, Oameni și șoareci sau Orfeu în Infern au reușit să stârnească admirația și ropote de aplauze. Într-o carieră de peste 50 de ani, Florin Piersic a apărut în peste 40 de lungmetraje printre care se numără: Aproape de soare, Neamul Soimarestilor, Răscoala, Mihai Viteazul, Frații Jderi, Cuibul salamandrelor, Rug și flacără, Trandafirul galben și Fix Alert.



Viața personală

Florin Piersic a avut o viață personală tumultoasă, fiind cuplat cu multe dintre partenerele sale de scena. Se afla la a treia căsătorie și are doi baieti.

Prima soție, actrița Tatiana Iekel, a cunoscut-o în anii 60 și împreună au un fiu, pe Florin Jr.. A doua nevasta a fost tot o actrița, Anna Szeles, alături de care a devenit tată pentru a doua oară, fiul lor se cheama Daniel. Au divorțat în 1985, iar Anna Széles s-a mutat în Ungaria, luându-l cu ea și pe fiul lor.

În 1993, după o relație de 7 ani, Florin Piersic s-a căsătorit cu Anna Torkiev, de asemenea originara din Cluj.

Actorul a recunoscut însă că nu o dată a călcat strâmb și a avut relații pasageri și cu alte colege de breaslă. Dintre acestea cea mai cunoscută dintre ele este, Gabriela Werner, o actriţa multe mai tânăra decât el. Gabriela Werner a publicat de curând pe o rețea de socializare o imagine în care apare alături de Florin Piersic. La comentarii, actrița s-a confesat unei fane: "Dacă rămâneam cu el, era vai de vieţişoara mea…nu trebuie să crezi în pomii fructiferi, că ei împart fructele tuturor…Era un diavol frumos. Eu aveam 26 de ani, el 43. Astăzi are 81 şi este la fel de chipeş”, a scris Gabriela despre relația cu Piersic. relatează evz.ro

Copilul secret

In 2008, Florin Piersic a recunoscut că mai are o fata, infiata și ținută la secret. Aflat la Baia Mare, artistul a povestit emoționat cum a ajuns sa fie tatăl acelei fetite.

"Trebuie să vă mărturisesc un lucru important. E bomba serii. Nu am mai spus la nimeni, numai fosta mea soție știe, Ana Szelesz. Copiii mei nu stiu și nici actuala mea nevasta. Făceam filmarile la pelicula "Pintea". Eram pe Iza într-un sat pe care îl cunosc foarte bine. În fiecare zi am observat că la mine la filmare venea o fetita. Marioara o chema. Am văzut-o azi, am văzut-o maine și i-am spus și nevesti-mii. Ana Szelesz știa că visul meu a fost de a avea o fetita, că sunt foarte atașat de fete, așa că o indrageam pe asta mica foarte tare. Îmi era atât de drag de ea, incat veneam și eu la filmari si ajungeam și mă uitam dacă este acolo și abia atunci începeam munca. Dar într-o zi m-am dus la ea și i-am spus: "Asculta, papusa mica. Cum te cheama? Marioara. Și mai cum? Deac. Esti româncă? Da! Și câti ani ai? 9. Extraordinar, am zis. Și de ce te uiti așa lung la mine? Pentru că vă iubesc foarte tare. De ce? Nu știu, dar vă iubesc mult. Și părinții tai?....Eu nu am părinți".

Piersic a povestit că fetita si-a pierdut ambii părinți și era crescută de o matusă.

"Gândul meu era la sora mea care se inecase, așa că am vorbit cu femeia, i-am spus că vreau sa o infiez pe Marioara, iar prim-secretarul județului Maramureș, Gheorghe Blaj, m-a ajutat și copila a primit numele Marioara Deac Piersic. Am dat-o la scoală și în fiecare lună i-am trimis salariul meu de la teatru.

Într-o bună zi a venit la mine și m-a rugat sa o ascult. "Sunt acuma mare și m-ati ajutat cum nimeni nu a facut-o, dar vreau să vă rog ceva. M-am îndrăgostit de băiatul ăsta și vreau să mă căsătoresc. Am fost de acord și i-am mers de nas", a explicat Piersic.

Fiica sa adoptiva este acum căsătorita, are doi copii și trăiește într-un oraș din sudul țării, relateaza ziare.com

Actorul Florin Piersic a fost decorat la 30 mai 2002 cu Ordinul național Steaua României în grad de Cavaler, alături de alți actori, „pentru prestigioasa cariera artistică și talentul deosebit prin care au dat viață personajelor interpretate în filme, dar și pe scenă, cu prilejul celebrării unui veac de film românesc”.