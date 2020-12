Florin Roșu, primul medic din Iași care va fi vaccinat anti-COVID: Vaccinarea este gândită foarte bine

Campania de vaccinare va începe pe 27 decembrie. Florin Roșu, șeful secției ATI la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, a declarat pentru Digi 24, că vaccinarea este gândită foarte bine. Acesta a mai adăugat că până acum sunt 260 de cadre medicale înscrise.

„Vaccinul va ajunge mâine dimineață, iar la ora 9:00 voi fi primul cadru medical din Iași vaccinat cu noul vaccin. Vaccinarea este gândită foarte bine, ea cuprinde trei părți: în prima cameră se va face un examen clinic al viitorului vaccinat, un coleg de-al meu îmi va face un examen clinic serios și important.

În a doua cameră se va realiza vaccinarea propriu-zisă, iar în a treia cameră voi fi ținut sub observație între 15 până la 30 de minute. În momentul de față avem înscriși pe listă 260 de cadre medicale din 280.”, a declarat Florin Roșu, pentru Digi 24.

„Marea majoritate au acceptat să se vaccineze. Foarte puțini au dorit să nu se vaccineze în această tură. 90 la sută se vaccinează și 10 la sută nu. Sun 450 de doze pe care le primim, sunt 433 sau 434 de persoane care se vor vaccina. Este un moment istoric, pentru că am primit arma cu care putem învinge acest virus, pentru că noi suntem în război cu virusul, și este cea mai eficientă armă de a câștiga războiul și de a limita numărul de infecții. De aceea e foarte important ca românii să înțeleagă că e șansa noastră de a câștiga războiul și nu avem voie să o ratăm.”, a spus Virgil Musta, șeful secției de Boli Infecțioase de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, la Digi 24.

Virgil Musta: Vaccinul reprezintă o speranţă pentru toţi cei aflaţi în categorie de risc

„E un vaccin mult aşteptat de către noi, pentru că e singura noastră şansă să ţinem pandemia sub control. Am văzut că în ultimul timp numărul de cazuri a crescut atât de mult încât sistemul de sănătate a fost pus într-o presiune fantastică. Au murit foarte mulţi oameni. Vaccinul reprezintă o speranţă pentru toţi cei aflaţi în categorie de risc, cât şi a noastră, a cadrelor medicale. Avem speranţa că putem să stăpânim mai bine acest război pe care-l ducem cu virusul. Iată că în întreaga Europa s-a stabilit ca în aceeaşi zi să se înceapă vaccinarea”, a declarat specialistul, pentru Adevarul.

Virgil Musta: Această tehnologie a mai fost folosită, dar nu în vaccinare

Medicul a explicat că tehnologia utilizată, dar nu în producerea de vaccinuri.

„Tehnologia asta a mai fost folosită pentru terapie, dar nu în vaccinare. Este un vaccin care foloseşte un ARN mesager ca să poată transmite informaţia genetică şi care acţionează asupra porţiunii S a virusului, proteina cu care virusul se fixează de receptorii celulelor gazdă, astfel reuşind anihilarea acestui virus. Ca principiu, vaccinarea este metoda cea mai eficientă de a preveni boala. În decursul istoriei s-a reuşit eradicarea unor boli prin vaccinare sau diminuarea numărului de cazuri, cum este de exemplu poliomelita”, a explicat Virgil Musta pentru Adevărul.

„E adevărat că au fost studii de scurtă durată, însă tehnologia la ora actuală ne permite să creăm foarte repede, să parcurgem foarte repede anumite stadii de dezvoltare ale unor medicamente sau vaccin, cu la fel de mare performanţă a produsului.

Acest vaccin nu are efecte adverse mult mai mari sau mai rele decât marea majoritate a vaccinurilor. Marea majoritate a efectelor sunt la nivelul braţului, acolo unde se injectează, poate apărea o durere, roşeaţă, care în decurs de câteva zile dispare.

Mai pot apărea efecte legate de greaţă, astenie, oboseală, ameţeală. Foarte rar au fost depistate efecte mai severe. Dar nici nu se ştie exact dacă aceste efecte s-au datorat vaccinului propriu-zis sau al unei alte comorbidităţi ale respectivului pacient. Am convingerea că va fi bine şi militez pentru vaccinare. Pe de altă parte, vaccinul nu este obligatoriu. Sunt de acord că nimic nu trebuie să fie obligatoriu. Oamenii trebuie să vadă beneficul pe care-l pot avea în urma vaccinării, iar dacă merită atunci să se vaccineze. Acest vaccin are un profil bun de siguranţă. În plus, există riscul ca cei care nu se vaccinează, pentru că e o acţiune la nivel internaţional, să nu se mai poată deplasa dintr-o parte în alta fără un buletin de vaccinare”, a mai spus Virgil Musta.